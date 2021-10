Ermittlungen in der Domstadt : Unbekannte schießen in Köln auf 31-Jährigen

Köln Die Polizei in Köln ermittelt nach Schüssen auf einen 31-Jährige in der Altstadt. Anwohner hatten die Beamten alarmiert.

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr am Thürmchenswall in der Kölner Altstadt auf einen 31-Jährigen geschossen. Dem Mann gelang es, sich unverletzt in einem Hauseingang in Sicherheit zu bringen. Anwohner informierten die Polizei