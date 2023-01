Offiziell im Amt : Neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Linz setzt auf Miteinander

Frank Becker (CDU), neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Linz, bei der Amsteinführung mit dem Zweiten Beigeordneten Achim Pohlen. Foto: Frank Homann

Linz Am Freitag hat Frank Becker, der neue CDU-Bürgermeister der Verbandsgemeinde Linz, sein Amt offiziell angetreten und in seiner Antrittsrede formuliert, was ihm wichtig ist.



Von Carin Demnig von Weger​

„Ich verstehe mich als Bürger-Meister, nicht als Vertreter einer politischen Richtung“, sagte Frank Becker (Freie Wählergruppe Linz) bei seiner Antrittsrede als neuer Linzer Verbandsbürgermeister. Er sei sich der Verantwortung, die er nun im höchsten Amt der Verbandsgemeinde für seine Heimatregion übernimmt, sehr bewusst.

Landrat Achim Hallerbach (CDU) gehörte zu den ersten Gratulanten: „Wir sitzen alle in einem Boot und heute ist ein guter Tag, die Segel neu zu setzen und gemeinsam in eine gute Zukunft zu steuern.“ Hallerbachs Gedanke wurde später von Pastor Lothar Anhalt, der als Gast für die Kirchen sprach, bestärkt, indem er Becker eine Kapitänsmütze überreichte und ihm „allzeit gute Fahrt auch auf stürmischer See“ wünschte.

Karsten Fehr (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel, überreichte eine Wasserwaage mit Blick auf Gleichberechtigung und Kostenabwägung. Gastgeber und Vettelschoßer Bürgermeister Heinrich Freidel (CDU) vertrat in seiner Rede alle Kollegen aus den Ortsgemeinden. Gäste aus verschiedenen Fraktionen gratulierten, bevor der neue Verbandsbürgermeister mit seiner Antrittsrede den offiziellen Teil der Sitzung beendete.Becker versprach darin, dass er seine Kraft, sein Können und seine Erfahrungen für das Wohl der Verbandsgemeinde einsetzen werde, und sprach verschiedene Themen an, die die Bürger und somit ihn bewegten.

Besser Verbindung zwischen Rhein und Höhe

Dazu gehören neben Ideen für eine bessere Umwelt und der Stärkung des Ehrenamtes besonders die Mobilität. Auch eine bessere Verbindung zwischen Rhein und Höhe sei vielen ein Anliegen und wurde gerade erst von der neu gewählten Jugendvertretung der Verbandsgemeinde in den Fokus genommen. Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung seien ebenfalls wichtige Zukunftsthemen, wobei Becker auch die Geburtenstation wieder zum Thema machte.

Bei allen Fortschritten wie beispielsweise in der Digitalisierung müsse man aber auch aufpassen, dass niemand hinten runter falle. „Mir geht es um das Miteinander, das Gemeinsame“, betonte Becker und dies wolle er respektvoll gegenüber jedermann umsetzen. „Ich will das Beste für die Menschen in unserer Heimat. Packen wir’s gemeinsam an!“, sagte Becker zum Abschluss der Rede, bevor es zum gemütlichen Teil des Abends überging, zu dem weit über 100 Gäste aus Politik, Kirche und Bürgertum zusammen gekommen waren.

Frank Becker wurde am 11. September 2022 mit 52,4 Prozent der gültigen Stimmen gewählt. Mitbewerber Heiko Glätzner (CDU) erhielt 47,6 Prozent der Stimmen. Bei einer feierlichen Sitzung mit musikalischer Begleitung von Kirchenmusiker Johannes Fuchs wurde der 56-jährige Regierungsdirektor und Diplom-Finanzwirt aus Kasbach-Ohlenberg am Freitagabend im „Forum“ in Vettelschoß vereidigt und offiziell in sein Amt eingeführt. Für dieses neue Amt lässt Becker seinen eigentlichen Job nun ruhen.