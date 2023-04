Spende für den Verein „Father Charles Convention“ Bad Honnefer Künstlerin verschenkt Kunstwerke für Kinder in Uganda

Weil die Aufbau- und Entwicklungshilfe nicht ohne finanzielle Unterstützung auskommt, hat sich Dagmar Dähnert spontan entschlossen, dem Verein acht ihrer Bilder zu schenken, die dann wiederum versteigert werden sollen. Der Erlös soll den Aufbauprojekten in Kasambya zugute kommen. Bunt, farbenfroh, voller Kreise, Quadrate und Muster sind die Bilder. „Ich dachte, das passt auch iganz gut“, sagt die Künstlerin, die die Bilder am Mittwoch in der Interimsgalerie vom Aliceon, am Durchgang zum Parkplatz Am Saynschen Hof, an Hurrelmann übergeben hat.