Freizeittipp im Kreis Neuwied Museum Monrepos startet mit neuen Angeboten ins Frühjahr

Die nächsten Termine für die kleinsten Museumsbesucher sind am Samstag, 15. April, zum Thema Gesteinskunde unter dem Titel „Stein oder Nichtstein?“, am Samstag, 13. Mai, zur Frage „Schädel oder Schenkel?“ mit einer kleinen Tierknochenkunde und am Samstag, 10. Juni, zum Thema „Dachs oder Dackel?“, wobei die Tierspurenkunde im Fokus steht. Führungen mit Expertinnen und Experten gibt es am Freitag, 14. April, unter dem Titel „Raubtierjagd in der Balver Höhle“, am Freitag, 12. Mai, zu „Wer war zuerst da? Die früheste Besiedlung Europas“ sowie am Freitag, 9. Juni, unter dem Titel „Am Anfang war das Feuer“.