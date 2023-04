Frühjahrsputz an Gründonnerstag Rhöndorfer Feuerwehr reinigt Brunnen am Ziepchensplatz

Emil II., Helmut & Co. haben es wieder fein. Beim traditionellen Frühjahrsputz am Gründonnerstag richteten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rhöndorf die „gute Stube“ des Fische-Völkchens im Brunnen am Rhöndorfer Ziepchen wieder her. Emsig wurde das leergepumpte Becken geschrubbt, während die Kiemenatmer in Bottiche mit frischem Ziepchen-Quellwasser ausquartiert waren. Seit Jahrzehnten ist der ehrenamtliche Einsatz Ehrensache für die Feuerwehrleute.