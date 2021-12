Rauchsäule über den Dächern : Dachstuhl in Bad Honnef brennt und stürzt teilweise ein

Bad Honnef Wegen eines Dachstuhlbrands mussten die Wehrkräfte in der Nacht zu Montag in Bad Honnef ausrücken. Der aufsteigende Rauch war bereits von weitem sichtbar.

In der Nacht zu Montag ist in Bad Honnef ein Dachstuhl in Brand geraten und teilweise eingestürzt. Verletzte soll es bei dem Feuer in der Gartenstraße laut Aussage der Einsatzkräfte glücklicherweise nicht gegeben haben. Angestrahlt von großen Scheinwerfern gingen die Wehrkräfte mit vier Löschrohren gegen den Dachstuhlbrand vor. In der von den Scheinwerfern erhellten Nacht war die Rauchsäule des Feuers noch meterhoch über den Bad Honnefer Dächern zu sehen.