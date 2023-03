„Help Force Honnef“ gründet Verein : Humanitäre Hilfe in der Ukraine wird so schnell nicht enden

Bad Honnef Seit einem Jahr schickt die private Initiative „Help Force Honnef“ regelmäßig Spenden in die Grenzregion von Slowakei und Ukraine, um Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet zu unterstützen. Mit der Gründung eines Vereines wird das Engagement nun verstetigt.

Just in diesen Tagen sind die ehrenamtlichen Akteure der „Help Force Honnef“ unterwegs in die ukrainisch-slowakische Grenzregion, um Hilfsgüter zu überbringen. Mitte der Woche werden die Honnefer Helfer zu Hause zurückerwartet. Die nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine gegründete private Initiative hat ihr Engagement nun allerdings zusätzlich verstetigt: Die „Help Force Honnef“ wird jetzt ein eingetragener Verein.

Die Bad Honnefer bürgerschaftliche Initiative, die für Menschen in Not in der Ukraine und für ukrainische Flüchtlinge in der Ostslowakei seit einem Jahr aktiv ist, traf sich nur Stunden vor dem Start der nächsten Hilfsfahrt am Wochenende zur Gründungsversammlung in der Konrad-Adenauer-Schule – passenderweise inmitten unzähliger Spenden, die dort noch bis inklusive Samstag entgegengenommen wurden und am Sonntag dann auf die Reise gingen. Am späteren Abend trafen zusätzlich neun Paletten eines europäischen Trockensuppen-Herstellers ein.