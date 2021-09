L331 in Ittenbach gesperrt : Brennendes Auto sorgt für zusätzliche Verkehrsprobleme

Königswinter Wegen eines in Brand geratenen Autos musste am Mittag die L331 in Königswinter-Ittenbach gesperrt werden. Das sorgt aktuell für zusätzliche Verkehrsprobleme in der Region, da an diesem Wochenende auch die A3 und B42 wegen Bauarbeiten voll gesperrt sind.



Ein brennendes Fahrzeug in Königswinter-Ittenbach hat am Sonntagmittag für zusätzliche Verkehrsprobleme in der Region gesorgt. Wegen der Sperrungen der A3 und der B42 kommt es ohnehin an diesem Wochenende zu reichlich Staus rund um Bonn. Viele Autofahrer versuchen diese Staus zu umfahren und landen unter anderem auf der L331, die am Mittag jedoch wegen des brennenden Autos ebenfalls gesperrt wurde.

Die Folge: Auf der Ausweichstrecke über die Margarethenhöhe lief der Verkehr zwischenzeitlich nur im Schneckentempo. Insbesondere viele auswärtige Fahrzeuge landeten wegen der Sperrung mitten in Ittenbach auf dieser Strecke.

