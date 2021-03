„Earth Day“ für mehr Klimaschutz : Am Drachenfels in Königswinter geht das Licht aus

Königswinter Beim „Earth Day“, dem weltweiten Aktionstag für mehr Klimaschutz, macht der weithin sichtbare Königswinterer Touristenmagnet am Samstag zum ersten Mal mit. Die Beleuchtung der Burgruine Drachenfels wird abgeschaltet.

Alle, die diese Initiative unterstützen wollen, können am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr, überall, wo sie gerade sind, für eine Stunde das Licht ausschalten. Bekannte Bauwerke stehen wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro. Und: Auch Königswinter ist in diesem Jahr mit dabei und schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung der Burgruine Drachenfels ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen, kündigte Bürgermeister Lutz Wagner an. Gleichzeitig forderte er alle Menschen in Königswinter auf, sich ebenfalls zu beteiligen: „Die Earth Hour zeigt, wie Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und Jeder kann mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden mitmachen“, sagte Wagner. „Ich würde mich freuen, wenn sich viele Menschen in Königswinter an dieser Aktion beteiligen.”