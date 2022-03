Feuerwehr im Einsatz : Brand auf Tierschutzhof bei Much

Much Auf einem bekannten Tierschutzhof bei Much brennt am Samstagmorgen der Dachstuhl eines Wohnhauses. Die Feuerwehr ist im Einsatz um den Brand zu löschen.



Ein Brand auf einem Hof bei Much sorgt aktuell für einen Einsatz der Feuerwehr. Bei dem Hof handelt es sich um einen bekannten Tierschutzhof des Europäischen Tier- und Naturschutzverein.

Der Brandherd konnte im Anbau eines alten Fachwerkhauses, das inmitten der Stallgebäude steht, lokalisiert werden. Die Einsatzkräfte versuchen, sich mit Kettensägen und Äxten Zugang zu verschaffen, um den Brand zu löschen. Zuvor hatte sich das Feuer bereits im Dachstuhl des rund 20 Meter langen Gebäudes ausgebreitet. Über die Ursache des Brandes und die bereits entstandenen Schäden kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Weitere Berichterstattung folgt.

