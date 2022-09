RhineCleanUp am 10. September : Aufruf zum „Rheinputz“ in Königswinter

Grundschüler diskutieren beim Kinder- und Jugendforum in Königswinter : Anregungen des Nachwuchses zu mehr Klimaschutz sprengen fast den Zeitrahmen Beim Kinder- und Jugendforum strotzten die Schüler der Grundschule am Sonnenhügel nur so vor Ideen, was sie zuhause und in der Schule zum Umwelt- und Klimaschutz beisteuern können. Über das Interesse und die Bereitschaft der Kinder freut sich auch Bürgermeister Lutz Wagner.