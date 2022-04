Mehrere Einsätze : Wintereinbruch hält Feuerwehr in Königswinter auf Trab

Wintereinbruch hält Feuerwehr in Königswinter auf Trab

Königswinter Der kurze Wintereinbruch mit Schneefällen hat am Samstag die Feuerwehr in Königswinter gleich bei drei Einsätzen beschäftigt. Unter anderem waren die Kräfte bei einem Schlittenunfall im Einsatz.

Die Folgen von Schnee und Eis haben am Samstag die Freiwillige Feuerwehr von Königswinter beschäftigt. Bei einem Schlittenunfall in der Nähe der Margarethenhöhe unterstützten die Einsatzkräfte bei der Rettung eines leichtverletzten Mannes. Auf der Kreisstraße 25 zwischen Oberdollendorf und Vinxel sowie in Oberpleis stürzten Bäume auf Fahrbahnen. Diese wurden mit Motorsägen entfernt.