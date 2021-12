Wolf soll Reh gerissen haben : Schild in Linz warnt vor dem Wolf

Ein Plakat warnt in Linz, an der Straße "Im Muzenbruch" vor einem Wolf, der vor wenigen Wochen dort ein Reh gerissen haben soll. Foto: Meike Böschemeyer

Linz Der Wolf wird in der Region heimisch. Auch im Kreis Neuwied häufen sich die Meldungen. Nachdem dort vor einigen Wochen ein gerissenes Reh entdeckt wurde, warnt nun ein selbst gebasteltes Schild vor dem Wolf.

In roten Lettern ist der Warnhinweis verfasst: „Achtung Wolf! Hunde anleinen und Kinder beaufsichtigen!“ Die per Computer erstellte und in Klarsichtfolie eingefasste Alarmierung ist jetzt in Linz am Ende der Straße „Im Muzenbruch“ zu finden – unweit der Bürgermeister-Castenholtz-Schule und des Waldfriedhofs.