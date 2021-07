B478 gesperrt : Drei Schwerverletzte bei Frontalunfall nahe Hennef

Hennef Auf der B478 zwischen Neunkirchen-Seelscheid und Hennef hat es am frühen Dienstagabend einen schweren Unfall gegeben. Zwei Autos sind frontal zusammengestoßen, es gibt mehrere Schwerverletzte.

Die B478 zwischen Neunkirchen-Seelscheid und Hennef ist am Dienstag nach einem schweren Unfall gesperrt worden. Nach ersten Informationen von vor Ort sind gegen 17 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Demnach sei ein Autofahrer in einem BMW in einer leichten Rechtskurve in Richtung Hennef geradeaus gefahren und frontal mit einem ihm entgegenkommenden Auto kollidiert.