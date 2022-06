Unbekannte fordern 27.000 Euro : Bankangestellte in Hennef rettet Seniorin vor Betrug

Hennef Eine Bankangestellte hat am Freitag den Betrug an einer 85-jährigen Rentnerin aus Hennef verhindert. Die Frau wollte zuvor 27.000 Euro abheben, um ihre Enkelin aus einer vermeintlichen Notsituation zu befreien.

In Hennef hat am Freitag eine Bankangestellte einen Betrug verhindert. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 85-jährige Henneferin am Freitag gegen 12 Uhr einen Anruf von einer weiblichen, weinenden Person erhalten. Als die Frau nachfragte, ob es sich bei der Stimme um ihre Enkelin handelte, bejahte die Person am Telefon dies.