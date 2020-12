Corona setzt Verein zu : Hennefer Machwerk befürchtet Insolvenz

HENNEF Fehlende Veranstaltungen, weniger Besucher, wegbrechende Fördergelder: Corona macht dem Verein, der Technologie, Wissen und Handwerk für jedermann bietet, das Leben schwer. Ein Konzept für die zukünftige Ausrichtung soll helfen.

Nun droht dem Machwerk laut Hohm allerdings das finanzielle Aus, da sich coronabedingt immer weniger Menschen im Machwerk aufhalten dürfen und sich auf die Schnelle auch keine neuen Sponsoren finden lassen. „Vor Corona hatten wir viele Veranstaltungen mit Besuchern, von denen dann auch einige dem Verein beitraten. Uns ist aber seit März im Prinzip die Grundlage für unsere ehrenamtliche Tätigkeit entzogen. Wir dümpeln dahin und wissen nicht, wie es weitergehen soll“, so Hohm. „So wie es derzeit ausschaut, werden wir wohl Ende Dezember den Weg in die Insolvenz antreten müssen.“

Landesfördermittel ermöglichten Anschaffungen

Stadt senkt jährlichen Förderbeitrag

Rund 2000 Euro monatlich muss der Verein in Miete plus Nebenkosten für die angemieteten Räume investieren. Für die insgesamt 180 Quadratmeter Fläche, die das Machwerk nutzt, angemessen, findet Hohm. „Es gibt hier gewerblich genutzte Flächen in direkter Nähe, da sind die Mieten doppelt so hoch“. Die Stadt Hennef hat als Fördermitglied bereits viel für den Verein getan. Indes hat sie bereits angekündigt, dass der Förderbeitrag von 15.000 Euro ab 2021 auf 5000 Euro pro Jahr gesenkt wird.