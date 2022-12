Trecker-Korso „Ein Funke Hoffnung“ : Bauern aus der Region sorgen für Vorweihnachtsfreude

Die weihnachtlich geschmückten Traktoren sind wieder unterwegs. Foto: Christoph Schmoll

Region Auch in diesem Jahr sind die Bauern aus der Region mit ihren weihnachtlich geschmückten Traktoren unterwegs, um unter dem Motto „Ein Funke Hoffnung“ für Gänsehautstimmung zu sorgen. Am Abend startete der Korso in Lohmar.



Einen Funken Hoffnung spenden - das ist es, was Landwirte auch in diesem Jahr mit der gleichnamigen Aktion vermitteln wollen. Dazu haben sie ihre Traktoren auf Hochglanz gebracht, sie mit Lichterketten und Weihnachtsdeko verziert und steuern an diesem Samstagabend unter anderem die Kinderklinik in Sankt Augustin sowie weitere Pflegeeinrichtungen an.

Rund 60 Traktoren aus dem links- und rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis versammelten sich am Abend auf dem großen Parkplatz des Erlebnisbauernhofes Krewelshof, um anschließend mit einem langen Trecker-Korso unter anderem durch Lohmar, Sankt Augustin, Siegburg, Hennef, Neunkirchen-Seelscheid und Much zu fahren. Unterwegs sollten mehrere Stopps bei Kinder- und Pflegeeinrichtunge gemacht werden.

Einige Traktoren waren am späten Nachmittag auch in der Bonner Innenstadt unterwegs. Da sie freilich nicht über die Autobahn fahren konnten, nahmen sie unter anderem die Route über die Kennedybrücke, um bis nach Lohmar zu kommen.