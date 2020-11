Brandstiftung vermutet : Feuer zerstört Maskottchen „Heufresser“ der Gemeinde Much

Much Nach einem Feuer ist der Heufresser, das Maskottchen der Gemeinde Much, zerstört worden. Und das bereits zum zweiten Mal. Polizei und Feuerwehr gehen von Brandstiftung aus.

Der Heufresser, der die Autofahrer am oberen Kreisverkehr der B 56/L 312 in Much begrüßt, wurde in der Nacht zu Sonntag ein Opfer der Flammen. Lediglich ein Draht-Gerippe ist noch übrig.