Auffahrunfall bei Lohmar : 50-jährige Autofahrerin fährt auf Bus auf und wird schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der B484 bei Lohmar ist eine 50-jährige SUV-Fahrerin am Donnerstag schwer verletzt worden. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Am Donnerstagnachmittag ist eine 50-jährige Troisdorferin auf der B484 bei Lohmar auf einen Bus aufgefahren. Die Frau wurde durch den Aufprall schwer verletzt.

Gegen 17 Uhr am Donnerstagnachtmittag hat es bei Lohmar auf der B484 in Richtung des Ortsteils Wahlscheid einen Auffahrunfall gegeben. Laut Polizeiangaben ist eine 50-jährige Autofahrerin aus Troisdorf aus noch ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Bus aufgefahren. Durch den starken Aufprall wurde die Fahrerin schwer verletzt.

Auch in dem Bus wurde eine Frau verletzt, weil sie nach dem Aufprall mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe schlug. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision schwer beschädigt und mussten abtransportiert werden. Der Bus hatte nach den Angaben der Polizei vor einer Ampel bei Donrath gehalten, was die Pkw-Fahrerin mutmaßlich übersehen hatte.

In dem Unfallwagen befand sich auch ein Hund, der aber unverletzt blieb. Die anwesende Feuerwehr hat das Tier vorübergehend in ihre Obhut genommen, um es zu versorgen. Zudem befand sich im Kofferraum ein Eimer mit weißer Farbe, der durch den Aufprall geplatzt war, so dass Farbe aus dem Wagen auch auf die Fahrbahn floss.