Fahruntaugliche Reifen bei Schneeglätte : Bus prallt in Much gegen einen Pkw mit vier Insassen

Bus prallt in Much gegen einen Pkw mit vier Insassen

Ein Bus ist am frühen Dienstagabend in Much gegen einen Pkw geprallt. Foto: Christoph Schmoll

Much-Hevinghausen In Much-Hevinghausen hat sich am frühen Dienstagabend ein Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw ereignet. Beschädigte Busreifen könnten die Ursache sein.

In Much ist es am frühen Dienstagabend auf der Kreisstraße 11 am Ortseingang Hevinghausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus gekommen.

Ein Bus der Linie 576 in Richtung Much Marienfeld fuhr nach Angaben der Polizei auf der falschen Seite links an einer Verkehrsinsel vorbei. Er prallte gegen einen Pkw, der die an der Stelle einspurige Fahrbahn befuhr. Der Bus sei nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor der Verkehrsinsel ins Rutschen gekommen. Die Straße sei dort leicht abschüssig und durch den Schnee aktuell glatt. Dass der Bus ins Rutschen kam, liege möglicherweise an fahruntauglichen Reifen am Bus, wie die Polizei berichtet.