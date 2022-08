Urteil am Landgericht Bonn : Vater aus Ruppichteroth bekommt viereinhalb Jahre wegen Kindesmisshandlung

Fall in Ruppichteroth : 37-Jähriger wegen mutmaßlicher Kindesmisshandlung in U-Haft Wegen des Verdachts der Kindesmisshandlung hat ein Richter am Samstag einen 37-Jährigen aus Ruppichteroth in Untersuchungshaft nehmen lassen. Ein Säugling war zuvor mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingewiesen worden.