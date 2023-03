TV-Musikwettbewerb „Dein Song“ : Nachwuchstalente aus dem Rhein-Sieg-Kreis stehen im Finale

Justus bereitet sich mit Gregor Meyle auf das "Dein Song"-Finale vor. Foto: Jonathan Gaubatz/Kika

Niederkassel/Ruppichteroth Justus aus Niederkassel sowie Nuri und Jule aus Ruppichteroth sind beim Finale der Kika-Sendung „Dein Song“ dabei. Sie arbeiten nun mit prominenten Musikpaten an ihren Liedern.

Drei von insgesamt acht jungen Songwritern, die es in der Kika-Sendung „Dein Song“ ins Finale geschafft haben, kommen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Nuri und Jule aus Ruppichteroth und Justus aus Niederkassel haben die Jury erneut überzeugt und stehen nun am Freitag, 17. März, auf der „Dein Song“-Bühne. Dann entscheiden die jungen Zuschauer, wer den Wettbewerb gewinnt und Songwriterin/Songwriter des Jahres wird.

Zuletzt arbeiteten die Talente im Alter von 14 bis 18 Jahren in einem Camp auf Schloss Salem am Bodensee mit einer Band an ihren Kompositionen. Ihre überarbeiteten Lieder präsentierten die 13 verbliebenen jungen Musikerinnen und Musiker dann noch einmal der Jury.

Nuri und Jule bereiten sich mit Mailk Harris auf das "Dein Song"-Finale vor. Foto: Harald Vonend/Kika

Als Mega-Pop-Song hatte Juror Kevin Jones den Song „I am home“ bezeichnet, mit dem Nuri und Jule angetreten sind, ehe er ihnen verriet, dass sie weiter sind. Wie die beiden Schwestern mit Musiker Malik Harris weiter an ihrer Komposition arbeiten ist am Dienstag, 14. März, im Kika zu sehen.

Tief berührt von Justus Lied „Du fehlst“ zeigte sich erneut Jurorin Alina Süggeler und beteuerte: „Wir wollen Dich so gerne im Finale sehen.“ Für die weitere Arbeit an seinem Song hat Justus nun Gregor Meyle an der Seite, zu sehen am Donnerstag, 9. März, bei Kika.