Vorfälle in Niederkassel Polizei ermittelt in zwei Raubüberfällen nach Mondorfer Strandfest

Der Jugendliche übergab seine Wertsachen und die Täter nahmen ein Apple Smartphone mit dazugehörigen, kabellosen Kopfhörern und die leere Geldbörse des Jugendlichen an sich. Die restlichen Sachen gaben sie an den 16-Jährigen zurück. Die Täter sollen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren gewesen sein und sich in Richtung Festplatz entfernt haben. Einer der Männer soll eine schlanke Statur und rote, kurz geschnittene Haare gehabt haben. Zudem soll er etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, einen roten Oberlippen- und Kinnbart haben und einen weißen Sportanzug getragen haben. Die Polizei stellte die zurückgegebenen Gegenstände sicher und untersuchte sie auf Fingerabdrücke und DNA-Spuren.