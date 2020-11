Sankt Augustin im Haushaltssicherungskonzept : Corona reißt Millionenloch in die Stadtkasse

Sankt Augustin Bis 2022 muss Sankt Augustin einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren, so sieht es das Haushaltssicherungskonzeot vor. Stattdessen droht aktuell ein Minus von mehr als 13 Millionen Euro.

Bis zum Jahr 2022 hatte die Stadt Sankt Augustin ihr Haushaltssicherungskonzept verlassen und unter dem Jahressaldo ein Plus erzeugen sollen. Dass die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft auch am kommunalen Haushalt Spuren hinterlassen würde, hatte die Kämmerei der Verwaltung und der Politik bereits im Frühjahr als Warnung mit auf den Weg gegeben. In der ersten Sitzung des Rates ließ der neue Bürgermeister Max Leitterstorf den Warnungen nun Fakten folgen: „Letzte Woche standen wir einen Schritt vor dem Abgrund, jetzt sind wir einen Schritt weiter.“

Es droht ein Haushaltssanierungsplan

Zwar habe das Land angekündigt, die Belastungen durch die Corona- Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 in kommunalen Haushalten isoliert zu betrachten, „für das Jahr 2022 gibt es hierfür aber noch keine entsprechende Gesetzeslage“, sagte Sankt Augustins Kämmerer Stephan Rupp. Ursprüngliche Verlautbarungen aus der Landesregierung, die Coronaeffekte in den nächsten fünf Haushaltsjahren isoliert zu betrachten, seien nicht weiter verfolgt worden, so Rupp: „Wir können hoffen, dass der Gesetzgeber sich noch bewegt.“