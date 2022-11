Siegburg : 20-Jähriger nach Unfall mit vier Verletzten vor Jugendgericht

Siegburg Ein 20-Jähriger musste sich vor dem Jugendrichter in Siegburg verantworten. Er war 2021 mit dem Dienstwagen seines Vaters auf der B56 im Siegburger Schlangensiefen mit rund 170 km/h unterwegs und hat dabei die Kontrolle über den Pkw verloren. Insgesamt wurden vier Personen, eine davon schwer, bei dem Unfall verletzt.

Was gehe in einem vor, um mit einer solchen Geschwindigkeit zu fahren, bei der einem „angst und bange werde“, stellte Richter Ulrich Feyerabend die Frage zu Beginn des Strafprozesses gegen einen damals 19-Jährigen in den Raum. Der heute 20-jährige Angeklagte musste sich wegen fahrlässiger Körperverletzung, vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenen Kraftfahrzeugrennens vor dem Jugendrichter verantworten.