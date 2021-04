Teure Parfüms gestohlen : Angeklagte rutschte in Bandendiebstahl rein

Siegburg Teure Parfüms waren ihr Ziel: Eine Bande von mehreren Frauen wurde beim Diebstahl in Siegburger Geschäften erwischt. Vor Gericht allerdings erschien von drei Angeklagten nur eine.

In fünf Fällen, sagt der Staatsanwalt, habe die 40-jährige Angeklagte mit anderen zusammen in zwei Parfümerien am Siegburger Markt überaus teure Parfüms gestohlen. Dabei waren ausschließlich Produkte von Herstellern aus dem obersten Preissegment. Die Vorgehensweise war, so die Staatsanwaltschaft, immer die gleiche: Mitglieder der Bande lenkten Verkäuferinnen ab, andere packten die Parfümflaschen in ihre Taschen und verließen die Geschäfte. Draußen warteten dann andere, die derweil Schmiere gestanden hatten. In zwei Fällen blieb es beim Versuch, weil Mitarbeiter der Parfümerien misstrauisch geworden waren. Was die Bande indes wenig störte. Sie setzten ihre Diebstähle dann in dem zweiten Geschäft fort.