Vandalismus in Siegburg Einbrecher verwüsten leer stehendes Waldhotel Grunge

Erheblichen Schaden im leer stehenden Waldhotel Grunge am Höhenweg in Siegburg-Kaldauen haben noch unbekannte Täter in der Zeit von Montag, 22. Mai, 8.30 Uhr, bis Dienstag, 23. Mai, 14 Uhr angerichtet. Das berichtet die Polizei Rhein-Sieg-Kreis am Mittwochmorgen. Der Hausmeister des Gebäudes sei demnach von einem seiner Mitarbeiter über den Einbruch informiert worden. Vor Ort habe der Hausverwalter neben dem Fehlen von Elektroartikeln erheblichen Vandalismus in fast allen Räumen festgestellt.