Preisverleihung beim Siegburger Komponistenwettbewerb : Humperdincks unvollendetes Streichtrio als Keimzelle

Siegburg Der Siegburger Kompositionswettbewerb stand im Todesjahr von Engelbert Humperdinck, ganz im Zeichen des Kompinisten: Es galt eine unvollendet gebliebene kurze Skizze Humperdincks für auszuarbeiten und zu vollenden. Beim Preisträgerkonzert waren die Werke in Uraufführung zu hören.

Komponistensalon in Siegburg

Komponistensalon in Siegburg : Anekdoten vom Humperdinck-Enkel

Der 33. Siegburger Kompositionswettbewerb stand im Todesjahr des in Siegburg geborenen Komponisten Engelbert Humperdinck (1854-1921) unter einem Thema mit hochwertigem Lokalbezug. Aus seinem Nachlass sind einige nicht vollendete Skizzen überliefert. Christian Ubber, Leiter der Engelbert Humperdinck-Musikwerkstatt, stellte die aus 45 Takten bestehende Skizze zu einem Streichtrio vor, das es weiterzuentwickeln, weiterzudenken oder kompositorisch zu hinterfragen galt.

Unterschiedlicher kompositorischer Denkansatz

Wie unterschiedlich der kompositorische Denkansatz dabei sein konnte, bewiesen etwa die Jury-Beurteilungen der beiden Erstplazierten. Bei Otto Fischers „Klaviertrio G-Dur“ war es die „sinnvolle und kreative Fortsetzung der Skizze Humperdincks“. Bei Paul Deiningers „Ausbruch aus dem Schatten“ die „Verquickung mit neuem Soundpotential“. Beide Erstplazierten konnten nicht anwesend sein. Zur Uraufführung seines Klaviertrios wird der 90-jährige Otto Fischer jedoch voraussichtlich am 10.November ins Stadtmuseum kommen.

Die Skizze Humperdincks ist datiert auf das Jahr 1877, wurde also in Studentenzeiten komponiert, lange bevor die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ ihm einen Welterfolg bescherte. Die harmonische Faszination, die den vorgegebenen 45 Takten innewohnt, hatte offensichtlich alle Teilnehmer gepackt. Martin Lennartz (62) erklärte, wie sehr ihn die Humperdinck-Takte inspiriert hatten und warum für ihn nur eine Liedform in Frage kam. Der Kölner Komponist erhielt für seine im Sinne Humperdincks weiter empfundene, poetische Komposition einen dritten Preis.