Diskothek in Siegburg : Klangfabrik-Betreiber sagen geplante Abschiedsparty ab

Siegburg Nach dem tödlichen Vorfall in der Klangfabrik bleibt die Siegburger Diskothek nun für immer geschlossen. Die Betreiber haben auch die eigentlich am Wochenende geplante Goodbye-Closing-Party abgesagt.

Es wird keine letzte Party in der Klangfabrik in Siegburg geben. Nach dem tödlichen Vorfall in der Diskothek hatten die Betreiber am Dienstag bekannt gegeben, dass sie ihre Disco schließen. Eigentlich wollten sie sich am Freitag und am Samstag mit einer Closing-Party bei ihren Gästen bedanken und verabschieden. Die Stadt Siegburg hatte bereits am Dienstag mit Sorge auf die Partys geblickt: „Die Verwaltung befindet sich hierzu in Abstimmung mit der Polizei und prüft die Möglichkeit, das Veranstaltungswochenende zu untersagen“, teilte sie mit. Am Mittwochnachmittag reagierten nun die Betreiber und teilten auf ihrer Facebook-Seite mit, dass die geplanten Partys nicht stattfinden.