Schultheater in Siegburg : Literaturkurs des Anno-Gymnasiums tritt beim Spotlights-Festival an

Auf einem Flughafen spielt das Theaterstück, mit dem der Literaturkurs des Siegburger Anno-Gymnasiums beim Spotlights-Festival antritt. Foto: Melanie Beckmann

Siegburg Sie bringen das Theaterstück „Eyjafjallajökull Tam Tam“ auf die Bühne und ins Publikum. Der Literaturkurs des Anno-Gymnasiums Siegburg will mit der außergewöhnlichen Inszenierung beim Spotlights-Festival in Bonn den Kobold gewinnen.



Bei ihnen sind die Zuschauer ein Teil des Stücks. Mit „Eyjafjallajökull Tam Tam“ tritt der Literaturkurs der Q1 am Anno-Gymnasium am Dienstag, 14. Juni, beim Spotlight-Festival gegen fünf andere Schulen im Wettbewerb um den Theater-Preis Bonner Kobold an. In dem Stück zeigen sie auf, wie unterschiedlich Menschen auf ein unvorhergesehenes Zusammensein mit Fremden reagieren.

Auf der Grundlage des Theaterstücks von Helmut Krausser, zeigen auch die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Charaktere und Gesprächsebenen, die aufeinandertreffen und entstehen, wenn alle Flüge ausfallen und die Passagiere im Flughafen festsitzen. Der Trump-Anhänger, die Nonne, die Verschwörungstheoretikerin – sie alle reagieren unterschiedlich, erzählen sich Geschichten, die nichts mit dem Geschehen zu tun haben. So soll beispielsweise das Warten am Flughafen nicht so schlimm sein wie die Straftaten, die der Schwester einer der Figuren angetan wurden.

Zuschauer werden Teil des Chaos

Durchsagen heizen die Situation an, die Diskussionen der Statisten verlagern sich immer weiter von der Bühne in das Publikum, unter den Fluggästen verbreiten sich Verschwörungstheorien. Zunehmend gibt es mehr Diskussionen, die gleichzeitig stattfinden. Die Zuschauer hören und sehen nnicht mehr alles und werden zu einem Teil des Flughafen-Chaos.

„Die Schüler haben sich einstimmig für dieses Stück entschieden, sie wollten gerne etwas Lustiges“, sagt Jessica Grillenkirch über die Auswahl des Stücks. Zusammen mit Jochen Peters leitet sie den Literaturkurs. Helmut Krausser hat in seinem Stück die Ereignisse nach dem Ausbruch des isländischen Vulkans „Eyjafjallajökull“ aufgenommen. Die Schüler haben sein Stück an einigen Stellen mit Aktuellem angereichert, so Grillenkirch, mit Verschwörungstheorien zur Corona-Impfung.

Jochen Peters ist zuversichtlich, was den Theaterpreis angeht: „Wir haben bereits vor ein paar Jahren gewonnen und 300 Euro Preisgeld bekommen. Damit sind wir dann mit den Schülern Essen gegangen“, sagt er.„Wir sind von unserem Stück überzeugt“, sagt auch Grillenkirch und hofft für ihren Auftritt in Bonn auf viele Zuschauer. Ihr Stück steche durch eine Dauerpräsenz der Statisten, Dezentralität und Satire heraus. Ansonsten fließe das Geld, das sie durch die vorangegangene Schulaufführung des Stücks einnehmen, in das nächste Stück, für Requisiten unter anderem, sagt Grillenkirch. Was übrig bleibt, werde an Aktion Tafelwerk gespendet werden, ergänzt sie und erläutert, dass dort das Geld an das Projekt Indienhilfe und dieses Jahr auch an die Ukraine gehe.

Sondertermine, die der Literaturkurs zum Proben wahrnehmen müsse, fallen für die Lehrer in den Bereich des persönlichen Engagements, so Jessica Grillenkirch. Beispielsweise habe der Kurs einmal zum Proben in der Schule übernachtet, auch seien sie zu einem Probenwochenende nach Bad Honnef gefahren, erklärt sie. Für die Schüler sind die Sondertermine unterhaltsame Veranstaltungen, berichten Emil Höfinghoff und Simon Schulte, Schüler des Literaturkurses.

Selbst die Schüler der Q2 seien trotz Abiturprüfungen meistens bei den Proben gewesen, erzählen sie. Dem Abiturienten Julius Decker haben die Proben gut getan. Sie seien eine Abwechslung zum Lernalltag gewesen. Schulte gefällt an ihrem Stück, dass es fröhlich und verrückt sei, während Höfinghoff besonders die „Absurdität und Surrealität“ des Stücks angesprochen habe. Die beiden hoffen auf „eine gute Performance, viele Zuschauer und vielleicht auch Schüler, die sich für das Theater begeistern.“