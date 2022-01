Frisch entdeckt : In Hangelar eröffnet die Rösterei „Provokateur“ mit angeschlossenem Café

„Weinladen spezial“ in der Pop-up-Mall : Neustart für Weinhändler Volker Danko in Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach der Flut hat „Ahrland“-Chef Volker Danko vom Onlinehandel gelebt. Jetzt verkauft er Wein und Delikatessen im „Weinladen spezial“ in der Pop-up-Mall auf dem Mosesparkplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler.