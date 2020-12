Mobile Impfteams fahren in die Seniorenheime : Erste Corona-Impfungen im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis In einem Troisdorfer Seniorenheim sind am Sonntag 120 Corona-Impfdosen zum Einsatz gekommen. Die Bewohner haben das Mittel laut Heimarzt gut vertragen.

Am Sonntagvormittag sind die Corona-Impfungen im Rhein-Sieg-Kreis gestartet. Die ersten 120 Impfdosen waren einem Troisdorfer Pflegeheim vorbehalten, in dem besonders viele an Demenz erkrankte Bewohner versorgt werden. Eine der ersten Bewohnerinnen, die geimpft wurde, war Marie-Luise Schnettker. Sie wartete munter auf den Pieks. Heimarzt Thomas Reckers setzte die Spritze und fragte anschließend: „Und wie war es?“ Schnettker antwortete im kölschen Idiom: „Et hätt mer nit wieh jedonn!“

Nur 120 Impfdosen geliefert

Dem Rhein-Sieg-Kreis waren vom Land NRW für Sonntag und Montag 180 Impfdosen in Aussicht gestellt worden, geliefert wurden allerdings zunächst nur 120. In dem Troisdorfer Heim sollen die restlichen Bewohner in anderthalb Wochen geimpft werden. In drei Wochen startet die Impfauffrischung, denn jeder muss zwei Impfdosen erhalten. „Wir gehen davon aus, dass die Menschen sieben Tage nach der zweiten Impfung geschützt sind“, sagte Jacqueline Hiepler, Vorsitzende des Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung im Rhein-Sieg-Kreis, beim Termin am Sonntag.