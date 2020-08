Renommierte Künstlerin : Helga Rostock stellt im Fischereimuseum Troisdorf aus

Troisdorf Skulpturen und Aquarelle der Sankt Augustiner Künstlerinnen Helga Rostock und Heide Ludowig sind bald im Fischereimuseum zu sehen.

„Ich habe Reiseblut, immer Fernweh, deshalb bin ich viel rumgekommen in der Welt.“ Helga Rostock ist 77 Jahre alt, lebt in Sankt Augustin-Hangelar und hat sich seit ihrem Abitur der bildenden Kunst verschrieben. Schon als junges Mädchen wollte sie eine Kunstschule besuchen, doch die Eltern bestanden darauf, dass sie einen „ordentlichen“ Beruf erlernen sollte. So wurde sie Auslandskorrespondentin. Später, 1983, holte sie das Abitur in Abendkursen nach und besuchte die Fachhochschule für Kunst und Design in Köln.