Fahndung in Troisdorf : Gesuchter soll Mann in Spielhalle niedergeschlagen haben

Gesuchter soll Mann in Spielhalle niedergeschlagen haben

Fahndung in Troisdorf

Ein Mann wird nach einem Angriff in einer Troisdorfer Spielhalle von der Polizei gesucht. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hi/Karl-Josef Hildenbrand

Troisdorf Im September wurde ein Mann in einer Troisdorfer Spielhalle niedergeschlagen und mehrmals am Boden liegend getreten. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Verdächtigen.

Ein 57-jähriger Mann ist im September 2020 in einer Spielhalle an der Larstraße in Troisdorf von einem unbekannten Mann angegriffen und niedergeschlagen worden. Die Polizei sucht nun öffentlich nach dem Verdächtigen und bittet um Hinweise.