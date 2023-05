Der GA sammelt Leserfotos Gesucht: Die süßesten Tierbabys der Region

Und gerade in diesen Tagen kosten die Gänse das Gärtnerteam im Schlosspark viele Nerven: Denn jetzt beginnt die Pflanzzeit und mehr als 25.000 Pflanzen warten laut Hauptmann darauf, in die Beete gesetzt zu werden. Pinke Dahlien, lachsfarbene Geranien, vier verschiedene Formen von Bechermalven, blauer und weißer Salbei, Duftsteinrich und Rotbäckchen werden dann im Schlosspark erblühen – und den Gänseküken in der Aufmerksamkeit der Spaziergänger den Rang ablaufen. Sofern sie nicht abgeknabbert oder plattgedrückt werden. Denn die Gänse pflanzen sich selbst gern mit ihrem gefiederten Popo in das frisch gestaltete Blumenmeer, wie Carmen Hauptmann immer wieder beobachtet.