Ermittlungen gegen Automatensprenger : Haftbefehle ausgestellt

Fahndungserfolg der Polizei in Meckenheim : Zwei der drei mutmaßlichen Geldautomatensprenger befinden sich in Haft Zwei der drei in Meckenheim festgenommenen mutmaßlichen Geldautomatensprenger befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen den dritten wird weiter ermittelt. Zivilfahnder der Polizei hatten die Tatverdächtigen in der Nacht zu Mittwoch festnehmen können.