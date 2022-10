Am Autobahnkreuz Meckenheim : Zwei Verletzte bei Auffahrunfällen auf A61

Am Autobahnkreuz Meckenheim

Direkt am Autobahnkreuz Meckenheim ereigneten sich am Samstagmittag zwei Auffahrunfälle. Foto: Axel Vogel

Meckenheim Am Samstagmittag kam es gleich zweimal zu Auffahrunfällen auf der Autobahn 61 auf Höhe des Autobahnkreuzes Meckenheim. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Fahrbahnen in Richtung Koblenz und die Abfahrt Richtung Bonn waren kurzzeitig voll gesperrt.

Am Samstagmittag kam es auf der Autobahn 61 auf Höhe des Autobahnkreuzes zu einem Auffahrunfall am Ende eines Staus. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Während die hinzugerufenen Rettungskräfte den Unfallort sicherte und die Unfallbeteiligten versorgte, kam es jedoch zu einem zweiten Auffahrunfall auf einer der Fahrspuren auf Höhe der ersten Unfallstelle.

Auch dieser Unfall war augenscheinlich durch das Stauende begünstigt gewesen, wobei es hier aber zu zwei Leichtverletzten kam. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten musste daraufhin die A61 kurzzeitig in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt werden. Während die beiden Fahrspuren bereits nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden konnten, dauerte die Sperrung der Abfahrt in Richtung Bonn länger an.