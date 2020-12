Straße war gesperrt : 87-Jährige nach Unfall auf L261 bei Röttgen schwerverletzt

Röttgen Die L261 zwischen Bonn-Röttgen und Meckenheim war am Mittwochnachmittag in beide Richtungen gesperrt worden. Eine ältere Frau wurde bei einem Alleinunfall verletzt.

Nach einem Unfall zwischen Bonn-Röttgen und Meckenheim musste am Mittwochnachmittag die L261 in beide Richtungen gesperrt werden. Eine 87-Jährige war mit ihrem Wagen auf der L261 in Richtung Röttgen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verließ sie mit ihrem Pkw gegen 14.20 Uhr kurz vor dem Ortseingang nach rechts die Fahrbahn und kam schließlich vor einem Baum zum Stehen.