Prozess in Rheinbach : 34-Jähriger wegen mehrfacher Körperverletzung vor Gericht

Rheinbach Ein 34-jähriger Mann soll unter dem Einfluss von Drogen seine Mutter und andere Angehörige geschlagen, verletzt und bedroht haben. Deshalb muss er sich nun vor Gericht verantworten.

Angeklagter wohnt in der Wohnung der Mutter

Seine Lebensgefährtin, also die Mutter des Angeklagten, habe diesen in der gemeinsamen Wohnung aufgenommen, nachdem ihr Sohn seine eigene Wohnung verloren hatte, schilderte der 51-Jährige. Er selbst habe dem nicht zugestimmt. Seither lebe der Angeklagte dort aber in einem eigenen Zimmer. Es komme immer wieder zu Aggressionen, wenn er Drogen konsumiert habe. Vorgeworfen wurde dem Angeklagten in einem Fall, seine Mutter geschlagen und verletzt zu haben, als diese ihm nicht ihre Autoschlüssel habe überlassen wollen, weil er keinen Führerschein habe. Den Vorfall selbst hatte der Lebensgefährte nicht gesehen, bezeugte aber, dass sie Hämatome im Gesicht gehabt habe.