Kaum Verstöße gegen Ausgangssperre : Rheinbach erlebt eine ruhige 1. Mainacht

Das Ordnungsamt in Rheinbach hat in der Mainacht nur wenige Verstöße festgestellt. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Bei der Kontrolle der Ausgangsperre in Rheinbach ist das Ordnungsamt auf nur wenige Verstöße aufmerksam geworden. Was sie allerdings fanden: Jede Menge leere Bier- und Schnapsflaschen.

Ausgesprochen ruhig verlief die Nacht zum 1. Mai in Rheinbach: Das städtische Ordnungsamt, das mit zwei Teams um Klaus Ölke, ab 22 Uhr die Einhaltung der Ausgangssperre kontrollierte, hatte wenig Arbeit. Bei der Bestreifung markanter Punkte in der Stadt gab es nur zwei Mal Grund zum Eingreifen: Am Sportplatz hinter der Stadthalle waren gegen 22.30 Uhr drei Jugendliche geflüchtet, als sie die beiden Fahrzeuge des Ordnungsamts gesichtet hatten. Auch nach einer intensiven Kontrolle des Areals um die Stadthalle konnten Ölke und sein Kollegen die Geflüchteten nicht mehr stellen. Was sie allerdings fanden: Jede Menge leere Bier- und Schnapsflaschen.