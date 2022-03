Unfall in Rheinbach-Wormersdorf : Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Rheinbach Bei einem schweren Unfall auf der Wormersdorfer Straße in Rheinbach ist ein Mann am frühen Mittwochmorgen lebensbedrohlich verletzt worden. Er kam aus ungeklärten Gründen mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab.

Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden mit seinem Wagen in Wormersdorf von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Der Mann wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.