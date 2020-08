Analyse zur Kommunalwahl : Wer folgt in Rheinbach auf Stefan Raetz?

Rheinbach Die Glasstadt möchte bei den Einwohnern und beim Gewerbe wachsen. Corona-Pandemie bremst Spar-Etat aus. Querelen in CDU-Mehrheitsfraktion prägen die zu Ende gehende Wahlperiode. Bürgermeister tritt nach 21 Jahren nicht wieder an

Über diese Ränkespiele um Macht, Mehrheiten und Intrigen hätten die Autoren von Seifenopern wie „Dallas“ oder „Denver Clan“ lange grübeln müssen: Der Konflikt in der Rheinbacher CDU-Fraktion zieht sich wie ein roter Faden durch die zu Ende gehende Wahlperiode. Was als vergleichsweise banales Kompetenzgerangel kurz nach der Kommunalwahl im Mai 2014 beginnt, offenbart sich 2016 als tiefer Riss in der langjährigen Mehrheitsfraktion: Die Frage, ob die langjährige Führungspersönlichkeit Bernd Beißel bis 2020 Fraktionschef bleiben soll, teilt die Gruppe wie Moses das Rote Meer.

Bei der Bürgermeisterwahl zur Kommunalwahl am 13. September streben in Rheinbach drei Bewerber die Nachfolge von Amtsinhaber Stefan Raetz (CDU) an, der 1999 erstmal ins Amt gewählt wurde. Die CDU schickt Oliver Wolf ins Rennen. Den parteilosen Bewerber Ludger Banken unterstützt ein erstmals geschlossenes Bündnis von SPD, UWG, Grünen und FDP. Dritter Bewerber ist Thomas Spitz , der als unabhängiger und parteiloser Kandidat antritt.

Dass Rheinbach seine Stellung als die Bildungsstadt im Rhein-Sieg-Kreis behalten soll, darin war sich der Stadtrat in den vergangenen sechs Jahren nahezu einig. Die 2014 eröffnete Gesamtschule ist derart beliebt, dass die Ratsgremien schon mehrere Erweiterungen auf den Weg bringen müssten. Anhaltende Trauer herrschte hingegen in Rheinbach, dass 2016 mit dem Start der Sommerferien der Unterricht am Vinzenz-Pallotti-Kolleg (VPK) und an der Albert-Schweitzer-Schule, Förderschule für Lernen, endete – endgültig, für immer. Grund: Die Pallottiner gaben den Schulbetrieb auf, weil es immer weniger Patres gab, die am VPK lehrten. Das Aus für die Förderschule kam per Brief vom Land: Einer neuen Verordnung nach muss eine Förderschule mindestens 144 Schüler haben – an der Albert-Schweitzer-Schule waren es zuletzt 42 Schüler.