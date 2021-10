Unterstützung nach der Flutkatastrophe : Handwerker aus Niedersachsen helfen in Heimerzheim

Auch im Haus der Familie Brune an der Quellenstraße in Heimerzheim halfen die Handwerker aus dem Kreis Gifhorn. Foto: Matthias Kehrein

Swisttal-Heimerzheim Diese Truppe kann anpacken: Acht Handwerker aus dem Kreis Gifhorn in Niedersachsen haben Flutopfern in Heimerzheim bei der Restaurierung ihrer Häuser geholfen.

Einige Wochen nach der Flut hatte ihn der Anruf seines Bekannten Fabian Eggert erreicht. Er und seine Freunde hätten die schrecklichen Bilder der Flutkatastrophe gesehen und wollten helfen – mit Knowhow, Zeit, Werkzeug und Material. Leuning organisierte daraufhin Unterkunft am und im Hotel Weidenbrück und Einsatzorte. An fünf größeren und vier kleineren Baustellen in Heimerzheim und Umgebung erledigten sie die unterschiedlichsten Arbeiten.

Nebenbei brachte die Truppe jede Menge guter Laune und ein Stück normales Leben mit nach Heimerzheim und leistete so noch eine Art psychologischer Aufbauhilfe – bei ihren dankbaren „Bauherren und -damen“, am Gyroswagen vom Imbiss „Athen“ mit der täglichen Leerung der Ouzovorräte oder im Flutbiergarten „Zur Linde“ bei der Verkostung regionaler, alkoholischer Spezialitäten.

Besonders dankt Leuning Elisabeth Weidenbrück für die Beherbergung und Versorgung der Truppe. Sein Dank geht aber auch an den Infopoint, die Diakonie, die Essensausgabe am Pfarrzentrum und alle, die die Jungs in Heimerzheim so gut aufgenommen und versorgt haben.