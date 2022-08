Verletzter in Swisttal-Essig : Polizei fahndet nach Schüssen weiter nach dem Täter

Update Swisttal In Swisttal-Essig ist am Montagabend ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz.

Der Mann, der gestern Abend schwer verletzt in Swisttal-Essig gefunden wurde, hat eine Schussverletzung erlitten, wie der GA am Tatort erfuhr. Der Mann sei schwer verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Das teilte der Bonner Polizeisprecher Robert Scholten am Dienstagmorgen auf Anfrage mit. Der Mann, der am Tatort gesehen wurde und nach dem gefahndet wird, ist weiter flüchtig, ergänzte Scholten. Weitere Informationen zu dem Fall würden derzeit mit der Bonner Staatsanwaltschaft abgestimmt.