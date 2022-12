Polizei bittet um Hinweise : Marienkapelle in Swisttal-Buschhoven mit Hakenkreuzen beschmiert

Buschhoven In Swisttal-Buschhoven ist die Marienkapelle unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Ein Zeuge hatte die Schmierereien vor den Feiertagen entdeckt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in Swisttal-Buschhoven die Marienkapelle unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Kapelle am Römerkanal-Wanderweg nahe der B56 sei mutmaßlich bereits am Donnerstag, 23. Dezember, zwischen 20 und 21 Uhr mit roter Farbe beschmiert worden, sagte Michael Beyer von der Polizei Bonn am Freitag. Ein Zeuge habe den Vorfall kurz nach Weihnachten gemeldet.