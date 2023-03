Bezirksentscheid im Vorlesen Beide Sieger kommen aus dem Rhein-Sieg-Kreis

Erfolg für den Rhein-Sieg-Kreis: Beim Bezirksentscheid des bundesweiten Vorlesewettbewerbes, der am Wochenende in der katholischen öffentlichen Bücherei Sankt Martin Rheinbach ausgetragen wurde, gingen beide Siege an Schüler von hier. Der erste Gewinner war Konrad Hebeler aus Siegburg. Der Schüler des Gymnasiums Allestraße hatte unter anderem aus „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende vorgelesen. Zweiter Sieger wurde der Hennefer Luis Rossenbach, Schüler des privaten Antoniuskollegs in Neukirchen-Seelscheid, der einen Abschnitt aus „Komische Vögel – 2500 Meilen Familie, Chaos und jede Menge Chicken Nuggets“ von Sally Pla vorlas. Sie treten damit im Mai im NRW-Entscheid an.