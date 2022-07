Wanderverein Wachtberg : Auf den Fußmarsch folgt die gemütliche Einkehr

Wachtberg Zum 20. Geburtstag des Wandervereins Wachtberg ziehen die Aktiven eine durchweg positive Bilanz. Während der Pandemie ist die Zahl der Mitglieder deutlich gestiegen.

Ein großer Teil der Gründungsmitglieder ist nach wie vor im Verein aktiv. So kümmert sich der Ehrenvorsitzende Ernst Picard mit fünf bis zehn Stunden pro Woche um die Markierungen der immer wieder neu gestalteten Routen. „Mal ist etwas nicht mehr lesbar, mal eine Tafel beschädigt oder gebrochen“, erzählte er. Im Laufe der zwei Jahrzehnte habe sich bei der Wegemarkierung vor allem die Befestigung an Bäumen verändert. „Früher hat man die einfach am Baum angenagelt, heute wird geklebt oder angehängt, um die Bäume zu schützen“, so Picard.

Mitgliederzuwachs

Im Gegensatz zu manchen anderen Vereinen freuten sich die Wanderer in den vergangenen Jahren über etliche neue Mitglieder. Das führte Botthof-Speiser auf das wachsende Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft zurück. Außerdem sei das Wegenetz so gestaltet, dass man attraktive Angebote für verschiedene Nutzergruppen wie Familien, geübte ebenso für weniger fitte Wanderer anbieten könne, sagte die Vorsitzende. Mittwochs und donnerstags seien Teilnehmer auch ohne Anmeldung willkommen. Besonders die Strecken am Donnerstag gestalten die Aktiven mit etwa fünf Kilometern so, dass auch Menschen, die nicht mehr ganz so flott zu Fuß sind, die Strecke in den vorgesehenen rund eineinhalb Stunden bewältigen können, so Botthof-Speiser. Mittwochs stehen in der Regel acht bis 12 Kilometer auf dem Plan. Nach der Wanderung ist eine Einkehr und die gemeinschaftliche Erholung Tradition.