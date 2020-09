Corona-Massentest in Wachtberg : Grundschuleltern ärgern sich über schlechte Organisation

Nach drei Coronafällen im Grundschulverbund Villip-Pech wurde am Dienstag ein Massentest von 300 Personen durchgeführt. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Pech Nach drei Coronafällen im Grundschulverbund Villip-Pech folgte am Dienstag der Massentest von 300 Personen. Kurzfristig jedoch wurden die Eltern umbestellt. Der Kreis weist die Verantwortung von sich.



Nicht ganz reibungslos scheint der Corona-Massenabstrich der Villiper und Pecher Grundschüler abgelaufen zu sein. Gleich mehrere Eltern haben am Dienstag Kontakt zum General-Anzeiger aufgenommen, um sich über chaotische Zustände vor und während des Tests zu beschweren. Nach GA-Informationen waren eine Lehrerin und zwei OGS-Betreuer positiv getestet worden. Daraufhin hatte das Kreisgesundheitsamt vier Klassen in Quarantäne geschickt und beide Standorte der Schule geschlossen, da der Unterricht nicht mehr sichergestellt werden konnte.

Am Dienstag nun sollten insgesamt rund 300 Personen, darunter Lehrer, Kinder, OGS-Betreuer, Fördervereinmitglieder, in Pech getestet werden. „Es gab am Montag Post mit vier unterschiedlichen Zeiten für Schüler zwischen 15.20 und 17.40 Uhr“, erzählte eine Mutter dem GA. Die Lehrer hätten alle nach 18 Uhr getestet werden sollen. „Aber gegen 15 Uhr hieß es plötzlich, alle Abstriche müssten bis 16 Uhr vorgenommen werden“, so die Mutter weiter.

Es kam zu langen Autoschlangen auf der Straße

In Panik machten sich alle Villiper nach Pech auf, es kam zu Autoschlangen auf der Straße. Vor Ort habe man auch nicht von „Organisation“ sprechen können, ärgerte sich ein Vater. Scheinbar ohne System seien Namen aufgerufen worden. „Man musste dann aus der Schlange heraustreten“, sagte der Vater. Die Kritik der Eltern richtete sich gegen das Kreisgesundheitsamt – und damit den Falschen, wie Kreissprecherin Rita Lorenz auf Anfrage mitteilte.

„Wir haben keinen Einfluss auf die Abläufe, die gesamten Absprachen verlaufen zwischen Schule und Abstrichteam“, sagte Lorenz. Hier scheine es dann Kommunikationsprobleme gegeben zu haben. Auch beim Kreis hätten sich empörte Eltern gemeldet.

Der Schulleiterin fehlten Informationen

Schulleiterin Elke Weyers sprach am Dienstagabend ebenfalls von einer verbesserungswürdigen Kommunikation. „Wir haben unsere Pläne abgegeben und sind davon ausgegangen, dass das so okay ist“, sagte die Leiterin. Erst am Mittag habe man erfahren, dass alle Abstriche bis 17 Uhr im Labor sein müssten. „Und uns war auch nicht klar, dass zehn Personen für die Abstriche vorbeikommen, dann hätten wir die Gruppen direkt anders eingeteilt“, meinte Weyers. Über Telefonketten habe man die Eltern unterrichtet.