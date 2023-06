1250 Jahre Fritzdorf Die Geschichte Fritzdorfs in einem Buch

Zum Jubiläum

Das Buch ist per Bestellzettel aus dem aktuellen „Fritzdorfer Blättche“ oder unter www.fritzdorf.com/buch-bestellung bestellbar. Der Preis soll nach aktueller Planung 29,50 Euro nicht übersteigen.

Gefeiert wird im Jubiläumsjahr unter anderem mit einem Filmvortrag am 17. März 2024, am 21. April 2024 mit einem Festhochamt zum 300-jährigen Bestehen der Kirche Sankt Georg mit anschließendem Festumzug, am 14. September 2024 mit einem Überraschungsabend zum 1250-jährigen Ortsjubiläum und am Tag darauf mit einem Festkommers, Dorffestspielen.

Weitere Veranstaltungen im Zeichen der Jubiläen 2024 sind: 14. Januar 2024 Antonius-Kirmes, Kostümsitzung am 27. Januar, Kindersitzung am 28. Januar, Wieverdaach am 8. Februar und der Karnevalszug am 10. Februar. Außerdem am 20. April Maiball, am 22. April Kirmes, am 9. Mai Familienfest an der Mühle, vom 14.-30. Juni Wachtberger Kulturwochen, vom 5.-7.Juli das Windmühlenfest, das Sommerfest am 17. und 18. August, am 28.September das Oktoberfest, am 20.Oktober der Seniorennachmittag. Sessionsauftakt am 9. November 2024, am 10. November Gardetreffen und am 7. und 8. Dezember 2024 Weihnachtsmarkt