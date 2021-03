Einbruch in Junggesellenverein Frizdorf : Unbekannte verteilen Benzingemisch im Vereinsheim

Wachtberg-Fritzdorf Einbrecher dringen in den Vereinstreff der Fritzdorfer Junggesellen ein. Die Täter verteilen ein Benzin-Ölgemisch in dem Vereinsheim auf dem Boden. Ob möglicherweise eine Brandstiftung von den Einbrechern geplant war, sei derzeit noch unklar, sagte die Polizei. Die Beamten ermitteln.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 7.08 Uhr in das Vereinsheim am Fritzdorfer Sportplatz eingedrungen. Das teilte der Bonner Polizeisprecher Michael Beyer auf GA-Anfrage mit. Zuvor hatte die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg bei Twitter von einem Einsatz am Freitag in Fritzdorf berichtet. Dabei habe sie die Polizei unterstützt und im Rahmen dessen „ausgelaufene Betriebsstoffe“ aufgenommen.